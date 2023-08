Version: v2

Accessibility

The Accessibility API makes it easy to know when a user has a screen reader enabled, as well as programmatically speaking labels through the connected screen reader.

import { Plugins } from '@capacitor/core' ;



const { Accessibility , Modals } = Plugins ;



Accessibility . addListener ( 'accessibilityScreenReaderStateChange' , ( state ) => {

console . log ( state . value ) ;

} ) ;



async isVoiceOverEnabled ( ) {

var vo = await Accessibility . isScreenReaderEnabled ( ) ;

alert ( 'Voice over enabled? ' + vo . value ) ;

}



async speak ( ) {

var value = await Modals . prompt ( {

title : "Value to speak" ,

message : "Enter the value to speak"

} ) ;



Accessibility . speak ( { value : value . value } ) ;

}

isScreenReaderEnabled ( ) => Promise < ScreenReaderEnabledResult >

Check if a screen reader is enabled on the device

Returns: Promise <ScreenReaderEnabledResult>

speak ( options : AccessibilitySpeakOptions ) => Promise < void >

Speak a string with a connected screen reader.

Param Type options AccessibilitySpeakOptions

addListener ( eventName : 'accessibilityScreenReaderStateChange' , listenerFunc : ScreenReaderStateChangeCallback ) => PluginListenerHandle

Listen for screen reader state change (on/off)

Param Type eventName "accessibilityScreenReaderStateChange" listenerFunc (state: ScreenReaderEnabledResult) = > void

Returns: PluginListenerHandle

removeAllListeners ( ) => void

Remove all native listeners for this plugin

Prop Type value boolean

Prop Type Description value string The string to speak language string The language to speak the string in, as its ISO 639-1 Code (ex: "en"). Currently only supported on Android.