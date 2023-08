Version: v3

On this page

Custom Native Android Code

With Capacitor, you are encouraged to write Java or Kotlin code to implement the native features your app needs.

There may not be a Capacitor plugin for everything--and that's okay! It is possible to write WebView-accessible native code right in your app.

The easiest way to communicate between JavaScript and native code is to build a custom Capacitor plugin that is local to your app.

First, create a EchoPlugin.java file by opening Android Studio, expanding the app module and the java folder, right-clicking on your app's Java package, selecting New -> Java Class from the context menu, and creating the file.

Copy the following Java code into EchoPlugin.java :

package com.example.myapp;



import com.getcapacitor.JSObject;

import com.getcapacitor.Plugin;

import com.getcapacitor.PluginCall;

import com.getcapacitor.PluginMethod;

import com.getcapacitor.annotation.CapacitorPlugin;



@CapacitorPlugin(name = "Echo")

public class EchoPlugin extends Plugin {



@PluginMethod()

public void echo(PluginCall call) {

String value = call.getString("value");



JSObject ret = new JSObject();

ret.put("value", value);

call.resolve(ret);

}

}

Copy

We must register custom plugins on both Android and web so that Capacitor can bridge between Java and JavaScript.

In your app's MainActivity.java , use registerPlugin() or registerPlugins() to register your custom plugin(s).

public class MainActivity extends BridgeActivity {

@Override

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);

+ registerPlugin(EchoPlugin.class);

}

}

Copy

In JS, we use registerPlugin() from @capacitor/core to create an object which is linked to our Java plugin.

import { registerPlugin } from '@capacitor/core' ;



const Echo = registerPlugin ( 'Echo' ) ;



export default Echo ;

Copy

The first parameter to registerPlugin() is the plugin name, which must match the name attribute of our @CapacitorPlugin annotation in EchoPlugin.java .

TypeScript

We can define types on our linked object by defining an interface and using it in the call to registerPlugin() .

import { registerPlugin } from '@capacitor/core';



+ export interface EchoPlugin {

+ echo(options: { value: string }): Promise<{ value: string }>;

+ }



- const Echo = registerPlugin('Echo');

+ const Echo = registerPlugin<EchoPlugin>('Echo');



export default Echo;

Copy

The generic parameter of registerPlugin() is what defines the structure of the linked object. You can use registerPlugin<any>('Echo') to ignore types if you need to. No judgment. โค๏ธ

Use the exported Echo object to call your plugin methods. The following snippet will call into Java on Android and print the result:

import Echo from '../path/to/echo-plugin' ;



const { value } = await Echo . echo ( { value : 'Hello World!' } ) ;

console . log ( 'Response from native:' , value ) ;

Copy

Read the Android Plugin Guide โ€บ